Agricoltore rimasto schiacciato dal suo trattore a Villa Verucchio. E’ accaduto intorno alle 10.15 nei campi di via Tenuta Amalia dove l’uomo, un 55enne, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è poi ribaltato. La vittima ha riportato dei traumi all’addome e al bacino ed è così stato trasportato con il codice di massima gravità al “Bufalini” di Cesena.