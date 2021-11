Rimini. Finito in coma dopo il pestaggio in hotel: al vaglio filmati telecamere

Prosegue spedita l’indagine sul feroce pestaggio che ha visto come vittima un 45enne napoletano ridotto in fin di vita da una squadra punitiva che lo ha raggiunto e massacrato di botte, nell’hotel dove soggiorna da un po’ di tempo. L’acquisizione delle immagini delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza si spera possa ora dare un importante impulso alle indagini, proprio come avvenuto per l’altro grave episodio di sangue consumatosi nella stessa zona con l’accoltellamento questa estate di un operaio e di due suoi amici. Il ferito continua ad essere ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva del Bufalini dov’è stato trasferito dopo l’improvviso aggravamento delle sue condizioni, e non è in grado di parlare.