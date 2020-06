Firmato l’accordo per otto mesi di cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale alle Industrie Valentini S.p.A.. Come spiegano i sindacati, l’accordo firmato con la società dalla Fillea CGIL Rimini, insieme a Filca CISL Romagna e Feneal UIL Rimini, alla RSU e all’Agenzia del lavoro della Regione Emilia Romagna ha l’obiettivo principale di dare un sostegno al reddito ai 157 lavoratori della ditta già in cassa integrazione ordinaria dall’inizio dell’anno e scaduta la scorsa settimana.