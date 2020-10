RIMINI. Firmato oggi il nuovo “Protocollo d’intesa territoriale in materia di Sicurezza delle discoteche”

E’ stato firmato questa mattina (venerdì 17 ottobre) in Prefettura a Rimini il nuovo “Protocollo d’intesa territoriale in materia di Sicurezza delle discoteche”. Recepite le istanze dei gestori dei locali: un potenziamento della collaborazione con le forze dell’ordine, attraverso tavoli tecnici semestrali; l’applicazione di regole precise e la possibilità di tenere fuori dai locali persone pregiudicate che possono costituire un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza, scongiurando quegli illeciti, che i gestori non possono altrimenti contrastare preventivamente. “Un segnale importante che certifica la volontà di tutti di conservare sicuri i luoghi dove i ragazzi vanno a divertirsi e si ritrovano in compagnia“, spiega Gianni Indino, presidente del Silb Emilia Romagna.