Rimini. Fissati i funerali per l’ultimo saluto a Daniele

Ultimo saluto a Daniele domani alle ore 10,30 presso la chiesa della Resurrezione Don Benzi, di via della Gazzella. Il giovane è morto sabato scorso in un incidente stradale con la fidanza Elly che stava riportando a casa a San Marino. La fissazione della data delle esequie è arrivata ieri, proprio quando anche sul corpo della giovanissima pattinatrice lombarda, da un anno e mezzo entrata a far parte dello staff tecnico della Federazione Sammarinese Roller Sports, veniva eseguita l’autopsia, come disposto dal giudice di turno Elisa Beccari.