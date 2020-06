Rimini. FLASH MOB in memoria di George Floyd: Black Lives Matter Rimini

FLASH MOB in memoria di George Floyd: Black Lives Matter Rimini

Venerdì 12 giugno

Ore 18:30

Piazza Cavour, Rimini

Flash mob pacifico ed in totale sicurezza, contro il razzismo ed ogni forma di discriminazione

Mantenere sempre la distanza minima di un metro dagli altri partecipanti ed indossare sempre la mascherina

Esprimiamo solidarietà verso le proteste che in questi giorni stanno avendo luogo negli Stati Uniti e non solo. Vogliamo onorare la memoria di George Floyd, crudelmente ucciso in pieno giorno da un agente della polizia il 25 maggio scorso.

Certamente “all lives matter”, ma in particolare venerdì vogliamo esprimere il nostro supporto a tutti coloro i quali combattono quotidianamente contro discriminazioni e soprusi. Vogliamo mandare un messaggio di fratellanza e di condanna del razzismo.

Staremo in silenzio per 8 minuti, ovvero tutto il lasso di tempo in cui George Floyd ha sofferto, terribilmente e lentamente, prima di smettere definitivamente di respirare. Ascolteremo canzoni che caratterizzano la comunità nera da sempre e per chiunque voglia spendere due parole sul tema ci sarà lo spazio per intervenire.