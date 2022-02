RIMINI. Flash mob per dire no al gas, al fossile e al nucleare e sì alle energie rinnovabili: sabato 12 febbraio “A tutto gas, ma nella direzione sbagliata”

Condividi l'articolo

Sabato 12 febbraio alcune associazioni ambientaliste hanno organizzato un flash mob per dire no al gas, al fossile e al nucleare e sì alle energie rinnovabili.

Tra le città che aderiscono all’evento c’è anche Rimini. La manifestazione “A tutto gas, ma nella direzione sbagliata” si terrà dunque alle 11 sulla spiaggia libera di Bellariva, tra i bagni 98 e 99. Raduno dei partecipanti alle 10 in stazione a Rimini e partenza con il Metromare per la spiaggia (anche se sarà possibile arrivarci in modo autonomo). L’iniziativa è promossa da Rete emergenza climatica e ambientale, Terra Blu, Legambiente Valmarecchia e WWF Rimini, con adesioni da circoli Legambiente, Gruppi WWF e realtà varie, da Bellaria (Circolo legambiente Stefano Campana e associazione Futuro Verde ) e da Forli-Cesena.

Le associazioni, in una nota congiunta, evidenziano “le contraddizioni del territorio riminese”, tra “un trc con mezzi elettrici”, promozione di “monopattini elettrici, bici elettriche ed auto elettriche in sharing” e il no alle pale eoliche in mare. “Gli enti turistici promuovono le bellezze della Valmarecchia, mentre il territorio viene stuprato da un nuovo gasdotto, che taglia parti di bosco, devia o incanala il fiume Marecchia”, evidenziano.