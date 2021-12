Rimini. Floraison Noël, nella Corte di Palazzo Soardi l’arte torna a far spettacolo da mercoledì 15 a venerdì 24 dicembre 2021

Condividi l'articolo

Floraison Noël, nella Corte di Palazzo Soardi a Rimini l’arte torna a far spettacolo da mercoledì 15 a venerdì 24 dicembre 2021

Fiori, ceramiche e dipinti. Per la seconda volta tre artiste riminesi si ritrovano assieme nella Corte di Palazzo Soardi (in pieno Centro Storico), da mercoledì 15 a venerdì 24 dicembre, per dare vita a un nuovo, piccolo-grande evento dal nome evocativo e ancora più suggestivo in occasione delle festività del Natale: Floraison Noël letteralmente “Fioritura di Natale”.

Tre artiste il cui differente percorso personale e culturale ha quale elemento distintivo e comune, la ricerca e la trasposizione delle proprie sensibilità e abilità plasmando i colori, i materiali e le risorse naturali.

Tre donne di-segni e di terre per un appuntamento lungo 10 giorni e la cui essenza è ancora tesa a risvegliare le emozioni, a far scoprire e ri-scoprire il significato, profondo e intimo, dell’arte che trae origine dal circostante, dalla realtà vissuta. Da ciò che ogni giorno è sotto gli occhi di tutti e che nelle opere delle tre protagoniste – Veronica Zavoli, Sabrina Linardi e Antonella Spada – trova nuovi significati ed esplora nuovi orizzonti.

Floraison Noël è a ingresso libero.

***

Veronica Zavoli è nata a Rimini il 10 luglio 1965Le Terre

Dopo gli studi al Liceo Scientifico “A. Serpieri” di Rimini, frequenta la Facoltà di Giurisprudenza a Bologna fin quasi alla laurea. All’età di 25 anni scopre ciò che realmente vuol fare da grande: lavorare come artigiana. Abbandonata l’Università, entra in bottega e per due anni segue da vicino un importante Maestro ceramista per apprenderne i segreti e le tecniche. Nel 1992 apre a Rimini il suo laboratorio “Le Terre”. In trent’anni di attività non ha mai smesso di formarsi e proporre corsi a persone d’ogni età.

Le Terre, Via Soardi 23 Rimini – 328.2304048 – veronica.zavoli@gmail.com

***

Sabrina Linardi – Casa Blumen

Il progetto Casa Blumen- la Casa dei Fiori di Sabrina e Carlo – nasce dal desiderio di portare i colori e la gioia dei fiori nel quotidiano senza arrecare danni all’ambiente così da diffondere nel territorio la cultura delle composizioni floreali ecosostenibili. A Casa Blumen si semina seguendo le indicazioni del calendario biodinamico. La fioritura avviene in pieno campo da marzo a fine ottobre e le composizioni celebrano ogni giorno dell’anno e ogni ricorrenza: dalla gioia per i primi boccioli in primavera al raccoglimento dell’Avvento nella stagione invernale.

Casa Blumen, Via San Vito 207 Santarcangelo di Romagna – 338.9451644 – casablumenflowers@gmail.com

***

Antonella Spada

Antonella Spada vive e lavora a Rimini. Nel panorama artistico locale si fa notare grazie alla sua partecipazione a un concorso di pittura per emergenti nel 2010. Nel 2015 viene scelta per prendere parte a un progetto culturale europeo e assieme ad altri due artisti rappresenta l’Italia in Turchia. Le opere realizzate durante il laboratorio vengono esposte a Istanbul e alla Fondazione Abalioglu, Denizli. Nel 2018 prende parte alla Biennale del Disegno a Rimini. I suoi quadri sono esposti a Roma – Pocket Art Gallery -; Cremona – Robolotti 6 -; Forlì – Artistica Gallery -; Rimini – Atelier Fabbri – e Santarcangelo – Inedita Dimora -.

Antonella Spada, Rimini – 328.2699169 – anto.spada@gmail.com



Le opere delle tre artiste sono acquistabili durante Floraison Noël o con successivo contatto telefonico.

Rimini, 14 dicembre 2021



(Nella foto: Antonella Spada, Veronica Zavoli e Sabrina Linardi)