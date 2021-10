Rimini. Focolai covid, sette vigili del fuoco positivi: sono tutti vaccinati

Condividi l'articolo









Due focolai tra i vigili del fuoco di Rimini e Novafeltria. Si tratta di sette vigili del fuoco risultati positivi al coronavirus. Erano tutti vaccinati. In questi casi – si affrettano a sottolineare i virologi – il vaccino riduce fortemente le problematiche che nei casi più gravi possono insorgere con il contagio. Le due caserme sono aperte regolarmente. I sette vigili del fuoco – cinque sarebbero stati operativi nella caserma di Novafeltria, due in quella di Rimini – sarebbero in buone condizioni di salute, e mostrerebbero sintomi lievi.