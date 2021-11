Rimini. Focolaio: cinque agenti contagiati dal Covid e sei Comuni della Valconca senza Polizia locale almeno per una decina di giorni

Condividi l'articolo









Cinque agenti contagiati dal Covid e sei Comuni senza Polizia locale almeno per una decina di giorni. Il focolaio nella sede della Polizia locale dell’Unione Valconca tocca San Clemente, Montescudo-Monte Colombo, Saludecio, Mondaino, Montegridolfo e Gemmano. I cinque agenti sono tutti con doppia vaccinazione, quindi manifestano sintomi influenzali. Per questo in giunta dell’Unione è stato chiesto alla Prefettura di coordinare un supporto da parte dei corpi di polizia limitrofi al nostro: la speranza è che perlomeno non accadano incidenti su strada per i quali la presenza di un agente della polizia locale è indispensabile.