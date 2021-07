Rimini. Folle corsa di due giovani a bordo di un ciclomotore sprovvisto di targa, li ferma la Polizia

Condividi l'articolo









“CONDUCENTE DI CICLOMOTORE NON SI FERMA ALL’ALT DELLA PATTUGLIA ED INSIEME AL PASSEGGERO SI DA ALLA FUGA”

Nella decorsa notte, verso le ore 03.00 lungo la strada statale 16 “Adriatica”, nel territorio di Rimini, una pattuglia della polizia stradale – specialità della Polizia di Stato – ha intimato l’alt al conducente di un ciclomotore, trasportante un passeggero, ma costui oltre a non fermarsi ha tentato di fuggire.

Gli occupanti del ciclomotore dopo alcuni chilometri percorsi a velocità elevata hanno abbandonato il veicolo e si sono dileguati a piedi scavalcando una recinzione in via Popilia. Inseguiti dai poliziotti sono stati raggiunti e bloccati.

I due occupanti di 22 e 35 anni gravati da numerosi precedenti di polizia sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in quanto il ciclomotore era sprovvisto di targa e il numero identificativo del telaio era stato asportato.

Inoltre, il conducente, si è visto contestare numerose violazioni al codice della strada perché sprovvisto della prescritta assicurazione, per non essersi fermato all’ alt legittimamente imposto, per aver circolato a velocità non adeguata e senza dispositivi di illuminazione in ore notturne, collezionando sanzioni amministrative per un importo pari a 1500 euro.

Sono tuttora in corso accertamenti tecnici sul ciclomotore sequestrato per stabilirne l’esatta identificazione del numero di telaio per poi restituirlo al legittimo proprietario.