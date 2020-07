Rimini. Fondazione Cetacea Onlus: Ultima giornata di apertura della pesca in alto Adriatico: recuperata grossa tartaruga marina adulta

Da domani nella zona da Trieste ad Ancona entrerà in vigore, per concludersi il 6 settembre, il fermo pesca finalizzato al ripopolamento delle specie ittiche. Oggi, ultimo giorno per la pesca a strascico nella marineria di Cesenatico, il motopeschereccio RIMAS del comandante Massimo Rossi è stato impegnato in un recupero davvero non usuale: il salvataggio di un grosso esemplare di Caretta caretta adulta di sesso femminile di 75 cm di carapace. Pilar (questo il nome con cui è stata “battezzata” la tartaruga) era rimasta impigliata accidentalmente nella rete del RIMAS , ma è stata prontamente soccorsa dall’equipaggio che ben conosce le manovre di primo soccorso delle tartarughe marine: Rossi non è nuovo a questi recuperi, essendo l’alto Adriatico popolato da un gran numero di tartarughe marine di questa specie. Al rientro del peschereccio in porto, ad attendere l’arrivo del RIMAS e di Pilar lo staff della Fondazione Cetacea di Riccione, prontamente allertata dal comandante. La tartaruga è stata immediatamente ricoverata al Centro di Recupero Cura e Riabilitazione di Riccione con i sintomi di un principio di annegamento, dove è stata visitata dai medici veterinari Dott. Nicola Ridolfi e Dott.ssa Giulia Bondesan (responsabile veterinaria del nostro Centro di Primo Soccorso di Goro). Il CRTM di Riccione in questo periodo dell’anno è visitabile tutti i giorni su prenotazione chiamando il 3714586027.

Comunicato stampa

Fondazione Cetacea Onlus