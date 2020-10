Rimini. Fondi zone rosse, Il ministero sta decidendo in questi giorni

Gnassi a caccia delle “zone rosse”, fondi statali per 12 milioni di euro. Il ministero dell’interno sta infatti predisponendo quanto previsto dall’articolo 112 bis del decreto Rilancio, quello che ha stanziato 40 milioni destinati alle zone rosse. Tutti i Comuni della provincia di Rimini – ricorda Gnassi – sono stati zone rosse a seguito delle ordinanze regionali, d’intesa con il ministero della sanità ed è in atto una fitta corrispondenza tra il Comune e il ministero al fine di dimostrare come tutti i Comuni della provincia abbiano i requisiti per rientrare nell’articolo 112 bis.