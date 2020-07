RIMINI FOOTBALL CLUB, CONGEDO AL “NERI” PER L’UNDER 16

Conclusione ufficiale di stagione anche per l’Under 16 di mister Loris Bonesso, questo pomeriggio ritrovatasi al “Neri” per un saluto finale dopo i difficili mesi di stop legati all’emergenza sanitaria che ha provocato lo stop anticipato dei campionati. Così come accaduto la scorsa settimana con le altre formazioni del settore giovanile del Rimini F. C. è toccato al responsabile Aldo Righini ringraziare i giocatori, i tecnici e i collaboratori per quanto fatto durante la stagione, un lavoro come sempre svolto con impegno, passione e grande senso di appartenenza verso la maglia a scacchi.