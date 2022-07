Rimini Football Club, gli allenatori del Settore Giovanile per la stagione 2022/23.

Condividi l'articolo





I MISTER:

ALESSANDRO BROCCHINI: Confermato.

Allenatore Primavera

OSCAR MURATORI: Confermato.

Allenatore UNDER 17 Serie C

MICHELE PIERI: Confermato.

Allenatore UNDER 16 Serie C

FRANCESCO BERRETTA: Confermato.

Allenatore UNDER 15 Serie C

FILIPPO BERARDI: Confermato

Allenatore UNDER 14 Pro

LEARDINI MARCO: Nuovo.

Allenatore UNDER 13 Pro nato a Rimini il 01/04/86. Patentino UEFA B, Istruttore CONI-FIGC.

Cresciuto nel Settore Giovanile del Rimini FC.

Nel 2005 inizia ad allenare a Cattolica, dal 2007 al 2010 torna al Rimini, poi una parentesi di due anni a Torconca, e infine 2012 all’Accademia Rimini VB dove ricopre negli anni il ruolo di Istruttore, Resp. Tecnico, Resp. Organizzativo e infine quello di Presidente.

LORENZO RICCIATTI: Nuovo.

Allenatore UNDER 12 nato a Rimini il 08/01/1991. Laureato in Scienze Motorie, Patentino UEFA C.

Collaboratore nel 2019 presso l’Accademia RiminiCalcio, nel 2020 entra a far parte dello staff del Cattolica in serie D, lo scorso anno ha ricoperto il ruolo allenatore Under 15 dello Junior Del Conca.

—

