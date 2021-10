Rimini. Forlenza ha fatto visita al Comando Vigili del Fuoco di Rimini

Nella mattinata odierna il prefetto di Rimini, dott. Giuseppe Forlenza ha fatto visita al Comando Vigili del Fuoco di Rimini ricevuto dal comandante provinciale reggente Luca Manselli. Al Prefetto è stato illustrato l’organico provinciale, i mezzi e i reparti specialistici a disposizione per l’attività di soccorso tecnico urgente. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla sala crisi allestita presso il Comando che potenzialmente potrebbe ospitare i rappresentanti degli enti per la costituzione del Centro Coordinamento Soccorsi sotto il coordinamento della Prefettura. Il Prefetto a sua volta ha voluto evidenziare il ruolo chiave dei Vigili del Fuoco nelle operazioni soccorso tecnico urgente sul territorio e manifestato apprezzamento per la citata sala crisi e interessamento per la sua implementazione al fine di garantire una maggiore funzionalità.