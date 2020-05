Rimini. Forza Italia, tre nuove nomine in seno al consiglio provinciale

Giulio Mignani, responsabile provinciale di Forza Italia: “Alla ripresa dell’attività politica, dopo i duri mesi in cui ogni attività pubblica è stata impedita dal perdurare di un’emergenza sanitaria senza precedenti. Per affrontare al meglio le prossime sfide e i prossimi appuntamenti elettorali ho provveduto ad effettuare tre nuove nomine in seno al consiglio provinciale. Laura Rambelli, storica militante che avrà il ruolo di aiutarci nello sviluppo dell’area sud della provincia. Andrea Dionigi Palazzi: assessore al demanio Riccione, con delega da vice – coordinatore. Monia Guidi: in qualità di coordinatrice provinciale di Azzurro Donna”. Forza Italia sarà presente il 2 giugno in piazza a Rimini insieme a tutto il centrodestra.