Rimini. Frasi scioccanti negli esercizi del libro delle medie

“Collega ciascuna espressione con l’appropriata proposizione subordinata consecutiva”. Questo richiedeva il compito. L’espressione in questione era “Lucia è troppo grassa” e la subordinata da collegare recitava “per indossare la minigonna”. Il tutto contenuto in un libro di italiano per le scuole medie. C’è anche un’altra frase allucinante: “Marilena è così bella da sembrare un angelo mentre sua sorella è talmente brutta che nessun ragazzo la degna di uno sguardo”. C’è poco da aggiungere se non sperare che chi di dovere si attivi per ritirare dalle scuole materiale che di educativo ha davvero ben poco.