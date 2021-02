Rimini. Fratelli d’Italia in pressing su Renzi per l’ingresso di Rufo Spina e Filippo Zilli

In Fratelli d’Italia c’è maretta fra il leader storico Gioenzo Renzi e i nuovi che hanno chiesto di aderire al partito: Filippo Zilli e Carlo Rufo Spina. I due consiglieri comunali hanno ultimato l’iter del tesseramento, chiesto l’adesione al gruppo consiliare e ora attendono che Renzi dica sì. Quest’ultimo tuttavia è sempre stato contrario ai “trasformisti” e non ha alcuna intenziona di accettare i due. Tuttavia a quanto pare il capogruppo è alle strette e dal coordinamento regionale gli chiedono di fare in fretta, si vuole evitare la nascita di due gruppi di Fratelli d’Italia come a Forlì.