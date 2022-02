RIMINI. “FREE CREDIT”. GIANI (LEGA): PLAUSO A GUARDIA FINANZA E INQUIRENTI, MA SINISTRA E AMMINISTRAZIONE SCONFORTANTI E INADEGUATE

Condividi l'articolo

Rimini, 12 febbraio. “Un doveroso plauso all’attività degli inquirenti e della Guardia di Finanza di Rimini che, con l’operazione ‘Free Credit’, hanno portato alla luce una grave truffa ai danni dello Stato. Diverse decine gli indagati tra cui anche alcuni commercialisti. L’auspicio è che si proceda celermente per individuare le eventuali responsabilità. Da garantisti aspettiamo che la giustizia faccia il proprio corso senza troppe tergiversazioni. Sconfortante per i riminesi è invece la palese confusione in cui versa la sinistra. Rilevo tre fattori. Nei giorni scorsi è stata diffusa l’arringa del neosindaco Jamil Sadegholvaad, che è intervenuto sulla vicenda con un fraseggio tipico del più scadente populismo. L’avvocato Moreno Maresi, difensore di alcuni degli indagati, è anche assessore della Giunta riminese chiamato dallo stesso Sadegholvaad. L’ala più a sinistra dell’alleanza che sostiene la Giunta si scaglia contro Maresi per costringere surrettiziamente l’assessore a dimettersi, sembra per ragioni di opportunità. Non vogliamo prevedere le decisioni di Sadegholvaad e Maresi, ci chiediamo invece le ragioni del colpo basso inferto da Articolo Uno e da Rimini Coraggiosa alla Giunta Pd, convinti che quelli lanciati dalle due forze siano messaggi in codice ben compresi dal sindaco e dal PD. Il quadro che emerge è infatti desolante. Un’amministrazione appena partita che già palesa difficoltà e scontri interni. Ci aspetta un quinquennio molto difficile, come ne uscirà Rimini amministrata da una classe dirigente di sinistra inadeguata?”.

Così in una nota il segretario della Lega a Rimini Gilberto Giani.