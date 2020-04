Il titolare di un’azienda agricola di Vicchio, nella zona del Mugello (Firenze), è stato denunciato dai carabinieri forestali per il reato di frode in commercio. L’uomo viene accusato di aver commercializzato circa 20mila uova da allevamento in gabbia, risultate acquistate in provincia di Rimini, facendole passare come prodotti del suo allevamento all’aperto.