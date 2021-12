Rimini. Frontale nella notte: auto finisce contro il cancello di abitazione

Condividi l'articolo

Grave sinistro ieri sera, poco dopo le 20, a Rimini dove due auto si sono scontrate in via Coriano nella frazione di Osteria del Fiume. Per cause in corso d’accerto da parte della Polizia locale accorsa sul posto, i veicoli, che viaggiavano in direzione contraria, si sono scontrati quasi frontalmente. Dopo l’impatto l’utilitaria è terminata contro il cancello di un’abitazione. Ingenti i danni, mentre i conducenti non hanno subito gravi conseguenze fortunatamente.