Attimi di paura domenica sera in viale Spica, a Marina centro. In strada infatti si sentiva un odore fortissimo di gas tanto che le persone presenti hanno dato l’allarme con le forze dell’ordine che a propria volta hanno allertato Adria Gas e chiuso la via, consigliando a tutti di rimanere in casa. A seguito dei controlli è emerso che la fuga di gas proveniva da un tubo di un’abitazione privata. La situazione è dunque stata messa in sicurezza fortunatamente senza gravi conseguenze.