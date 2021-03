Rimini. Fuga in scooter: sperona auto degli agenti e rischia di ammazzarsi

Ha rischiato seriamente di fare del male ai passanti nella sua folle corsa pPer sfuggire a un controllo della polizia. Il soggetto, un 25enne albanese, è scappato in scooter speronando persino l’auto di servizio degli agenti, richiando così anche di ammazzarsi. Il ragazzo tuttavia è stato raggiunto dopo un rocambolesco inseguimento ed è stato denunciato con l’accusa di danneggiamento aggravato. “Sono scappato perché non ho mai preso la patente”, si è giustificato allargando le braccia. Alla fine è stato denunciato per danneggiamento.