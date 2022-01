Rimini. Fugge al controllo e aggredisce gli agenti: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo

Nei giorni scorsi, gli agenti di una volante della Polizia di Stato, nell’ambito del servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, mentre transitavano in zona Miramare, giunti nei pressi di via Locatelli, notavano un soggetto camminare per strada in evidente stato di agitazione, quindi decidevano di procedere ad un controllo. Nel frattempo, una pattuglia della Polizia Locale si avvicinava agli Agenti riferendo loro che, poco prima, lo stesso soggetto era stato da loro fermato alla guida della sua autovettura e in tale occasione si dava alla fuga abbandonando il veicolo in strada.