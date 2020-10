Rimini. Fugge in bici e insospettisce i poliziotti: aveva droga con sé e a casa

Polizia di stato arresta spacciatore

La Polizia di Stato di Rimini, nella serata di ieri, ha arrestato un uomo di 42 anni residente a Rimini, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo viaggiava a bordo della sua bicicletta, quando, intorno alle ore 20, all’altezza di Via Giovanni XXIII, angolo con Via Moncenisio, veniva incrociato da una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo del territorio. Alla vista della Volante, l’uomo ha cercato di sfuggire al controllo, allontanandosi frettolosamente. Tale anomalo atteggiamento non è passato inosservato ai poliziotti che hanno prontamente raggiunto e bloccato l’uomo che continuava a mostrarsi insofferente al controllo. Ad un tratto, spontaneamente, estraendolo da un taschino della propria tracolla, consegnava agli operatori un pezzo di cellophane contenente hashish per circa 5 grammi. La successiva perquisizione faceva rinvenire ai Poliziotti addosso all’uomo un ingente quantità di denaro, 1140 euro, probabile provento di un’attività di spaccio. Tale circostanza induceva gli agenti ad estendere la perquisizione anche all’abitazione del soggetto, all’interno della quale nascosto all’interno di un calzino risposto in un cassetto della sua camera da letto, veniva trovato un pannetto di hashish del peso lordo di 87,5 gr. Inoltre, sul tavolo della cucina veniva rinvenuta una scatola metallica, con all’interno piccoli frammenti del medesimo stupefacente, oltre che un coltello e un bilancino di precisione, sicuramente utilizzati dall’uomo per il confezionamento delle dosi, nonché una bustina di plastica contenente 93 semi di piante di marjuana e altre già imbustate separatamente, pronte per la vendita. Nella mattinata odierna, l’arrestato è stato sottoposto al rito direttissimo, con arresto convalidato dal giudice e obbligo di firma presso l’Ufficio di Polizia.