Rimini. Furgone esce di strada

Rimini, alle ore 16.42 in via Osteria del Bagno, un furgone è uscito di strada sfondando e distruggendo recinzione di una abitazione privata. Abbattuta anche colonnina del gas.Ferito non gravemente il guidatore del furgone.Sul posto 5 unità VF con APS, due veicoli 118,due equipaggi Polizia locale e un equipaggio CC. I VF provvedevano a mettere in sicurezza il veicolo e, unitamente al personale Adrigas ,ripristinare la colonnina del Gas .