Rimini. La furia omicida dell’accoltellatore: “Mi hai rovinato la vita, ora vado a darmi fuoco”

Lunedì 28 febbraio doveva essere celebrata la prima udienza del processo che vede Pellumb Jaupi, muratorie di 54 anni, seduto sul banco degli imputati per rispondere dell’accusa di atti persecutori consumati ai danni dell’ex moglie, 51 anni. Minacce di morte rimaste solo parole fino alle 13 di ieri, quando ha ferito l’ex coniuge con una coltellata davanti al portone della casa di Morciano dove la donna vive. Poi, come una furia, è partito alla volta di Rimini dove meno di un’ora dopo ha sferrato diversi fendenti contro il “rivale” 47enne albergatore, e ferito a una gamba la quarantacinquenne sorella di quest’ultimo, intervenuta nel disperato tentativo di salvare il fratello. La ex moglie è ricoverata al Bufalini dove è arrivata con l’elicottero, il nuovo presunto compagno all’Infermi. Entrambi sono stati sottoposti a interventi chirurgici e per entrambi i medici si sono riservati la prognosi. Arrivato all’albergo il muratore mentre esponeva le ragioni della propria rabbia, come un fulmine ha estratto il coltello da cucina e ha colpito l’albergatore: “Tu mi hai rovinato la vita, mia moglie mi ha detto tutto” avrebbe urlato mentre lo tenevano bloccato: “Lasciatemi perché devo darmi fuoco”. Fra le minacce che erano costate il primo procedimento contro la ex: “Non ti uccido perché sei la mamma dei miei figli, ma se tu mi denunci io vado ad ammazzare tuo fratello e tua sorella. Hai una settimana di tempo per andare via dall’Italia”. Ora l’uomo deve rispondere di duplice tentato omicidio, lesioni personali aggravate, porto illegale d’arma da taglio.