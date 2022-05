Rimini. Furti a raffica negli appartamenti: sgominata banda di ladri

Condividi l'articolo

Preso dai carabinieri all’uscita di Città di Castello della E45 dopo averli seguiti una banda di ladri che aveva messo a ferro e fuoco il comprensorio fra Umbria e Toscana. I tre finiti in manette sono tutti dell’est Europa, e uno di loro prendeva il reddito di cittadinanza. Dopo aver colpito velocemente un paio di appartamenti e preso ciò che riuscivano a portare via, venivano recuperati dai loro sodali a qualche chilometro di distanza. Ma non contenti, continuavano le loro ruberie proseguendo in altre città, tra le quali Ravenna, Cattolica, Pesaro Urbino, Rimini e Forlì. Colpivano e subito ripartivano per un’altra destinazione.