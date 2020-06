Nove anni per un 35enne albanese riconosciuto colpevole del reato di associazione per delinquere finalizzata a una lunga serie di reati contro il patrimonio. Sarebbe lui la mente di una banda di ladri dedita ai furti in appartamento che per lunghi mesi, facendo base a Rimini, ha piazzato colpi in tutta la Romagna. La banda secondo l’accusa rubava arrampicandosi sui balconi e forzando porte-finestre con gli attrezzi del mestiere e razziavano praticamente ogni cosa.