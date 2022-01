Rimini. Furti continui anche di lampade votive… ma il canone si continua a pagare!

Condividi l'articolo

“Oggi mi è arrivato il bollettino da pagare per il canone “lampade votive del cimitero”. Peccato che dalla tomba abbiano rubato proprio la lampada”. A raccontare cosa è successo, affidandosi a Facebook, il consigliere della Lega a Santarcangelo, Marco Fiori. Che precisa subito: “Il messaggio non ha alcuna valenza politica, è solo uno sfogo personale. I miei defunti sono sepolti al cimitero di San Vito di Rimini, – spiega – quindi mi reco in visita, ogni volta che posso, e almeno dal 1992. Purtroppo non è raro rinvenire vetri rotti, – afferma – o venire a sapere di borse rubate o di gente che insegue gli anziani fino all’auto, chiedendo soldi con insistenza”.