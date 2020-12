Rimini. Furti e atti vandalici in tre scuole

Scuole ancora una volta visitate dai ladri nel corso del fine settimana, con tre istituti vittime di atti vandalici e tentativi di furto. Il primo episodio è avvenuto all’istituto compresivo di Miramare “Di Duccio” dove dove ignoti hanno forzato una porta d’ingresso per poi bivaccare nella struttura. L’effrazione, scoperta nella mattinata di lunedì, è stata segnalata ai carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo accertando che nulla era stato rubato. Si parla di atti vandalici, invece, per l’asilo “Doremi” di via Euterpe dove, sempre nel corso del fine settimana, c’è chi si è divertito a prendere a sassate le finestre rompendo i vetri. Sempre in via Euterpe, invece alla scuola “Bertola” c’è stato un tentativo di furto.