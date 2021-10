Rimini. Furti e spaccate a raffica nei locali della zona sud

Colpo nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Marebello quando due persone, una terza faceva da palo, preso un tombino dalla strada, l’hanno tirato contro una delle vetrate antisfondamento. Poi hanno iniziato a prenderlo a calci, sono entrati in un locale per poi asportare il fondo cassa. Un furto analogo sarebbe andato in scena la scorsa settimana anche in un altro locale della zona.

Stesso copione a Miramare dove in un noto ristorante di viale Regina Margherita sono stati messi a segno ben due furti la scorsa settimana: nella notti tra martedì e mercoledì e tra sabato e domenica. Il primo ladro, che ha rotto una vetrata davanti usando un vaso, è stato subito arrestato da una Volante della polizia. Gli altri due balordi, che hanno utilizzato un tombino per sfondare un’altra vetrata ma sul retro, sono riusciti a fuggire. Ingenti i danni.