Rimini. Furti su furti, danni su danni: centro “massacrato”

Riassumendo quanto accaduto nel week end, i ladri hanno fatto visita a Il Pescato del Canevone, il Birrodromo, il bar della polisportiva Stella. Senza contare l’Osteria Io e Simone e l’Osteria da Giacomo, presi di mira 24 ore prima. Episodi simili si erano verificati anche alla pasticceria Belle epoque centro in via XX settembre e al Freaky Tattoo Shop di via Pascoli. In tutti i casi o quasi, sono stati soprattutto i danni a fare la differenza, visto che i bottini sono stati magrissimi. Alla polisportiva Stella prima di andarsene i ladri hanno persino rubato le telecamere di sorveglianza, forse per “cancellare” le prove. Al nuovo Birrodromo i soliti ignoti hanno portato via il registratore di cassa: circa cento euro dentro. Ladri che non sono invece riusciti ad entrare al Pescato del Canevone: le porte hanno retto. Al vaglio le telecamere per ricercare elementi utili che possano identificare la banda.