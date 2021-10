Rimini. Furto al centro commerciale: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo









Furto al centro commerciale:

arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel decorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, un 21enne di origine albanese, in Italia senza fissa dimora, resosi responsabile del reato di furto pluriaggravato. In particolare, alle ore 17 circa di ieri, un equipaggio di volante è intervenuto presso il centro commerciale Le Befane a seguito della segnalazione di un furto presso l’ipermercato “Conad”.

Il richiedente, responsabile della sicurezza del negozio, ha riferito agli agenti di aver notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali del supermercato e prelevare numerosi generi alimentari che riponeva regolarmente nel cestino della spesa.

Dopo essersi diretto alle casse, però, il ladro ha pagato solamente una bottiglia d’acqua, uno yougurt e un pacchetto di patatine.

A questo punto il ladro, invitato a svuotare le tasche, ha mostrato quanto stava occultando: 21 confezioni di tonno, 2 forme di formaggio, un paio di calzini e due catene di ancoraggio per biciclette, il tutto per un valore di 329 euro. Il giovane, accompagnato in Questura, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.