Rimini. Furto al ristorante: sottrae il registratore di cassa

Condividi l'articolo

Colpo in un ristorante di sushi a Rimini. Un individuo si è presentato all’entrata del locale situato a Marina centro. Le telecamere del ristorante hanno ripreso l’uomo mentre ha mirato al registratore di cassa. Non cercando di forzare il meccanismo di chiusura, ma prelevandolo direttamente dal bancone e mettendolo rapidamente sotto il braccio, è uscito velocemente prima che qualcuno potesse intervenire. Il furto sembra essere stato messo a segno da un professionista, poiché ci sono voluti soltanto tre minuti dall’attivazione del sistema di allarme alla sua fuga. Al momento, non è possibile quantificare il valore della refurtiva.