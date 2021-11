Rimini. Furto alla COIN: arrestata 56enne dalla Polizia

Condividi l'articolo

Furto alla COIN: arrestata 56enne dalla Polizia di Stato

Nel decorso pomeriggio, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto, una 56enne originaria dell’anconetano, ma domiciliata a Rimini, resasi responsabile del reato di rapina impropria continuata.

In particolare, alle ore 19 circa di ieri, una Volante veniva inviata in questo C.so d’Augusto, presso i magazzini “Coin”, ove era stato segnalato un furto. Giunti sul posto i poliziotti contattavano la direttrice del negozio apprendendo che poco prima, una donna, dopo aver prelevato dagli espositori alcuni oggetti non meglio definiti, superava le casse senza pagare il dovuto. La stessa, sottoposta a controllo dagli agenti nel frattempo intervenuti, veniva trovata in possesso di prodotti riconosciuti di proprietà del magazzino in questione, nonché di altri oggetti poi successivamente accertato essere stati asportati in un mini market ubicato di fronte alla stessa COIN. Contattato il titolare di quest’ultima attività, lo stesso dichiarava che poco prima la stessa donna, dopo aver rubato nel suo negozio, cercava di investirlo con la bicicletta per guadagnarsi la fuga. Accompagnata in Questura per i dovuti accertamenti, la donna veniva tratta in arresto per rapina impropria continuata in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.