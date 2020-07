Furto in pieno giorno a Santarcangelo con vittime due anziani coniugi entrambi 90enni, i quali si erano recati nel cortile dei vicini per fare due chiacchiere. A quel punto i ladri con un flessibile avrebbero aperto la cassaforte che contenenva contanti e preziosi. Sul posto per i rilievi e le indagini sono sopraggiunti i militari dell’Arma.

foto generica e d’archivio