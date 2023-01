Condividi l'articolo

Furto con spaccata, ma sono soprattutto i danni a impensierire. Per quaranta euro di fondo cassa i ladri hanno fatto fuori il registratore di cassa, la vetrata e la porta d’ingresso. Teatro dei fatti un negozio da parrucchiere di via Misurata. Le indagini sono in mano ai carabinieri.