Rimini. Furto con spaccata in una ferramenta: vetrina in frantumi

Spaccata ieri sera ai danni di una ferramenta tra le vie Pascoli e Lagomaggio quando il ladro, presumibilmente con una mazza, ha mandato in frantumi la vetrina del negozio ed è entrato all’interno puntando direttamente alla cassa. Rubati pochi soldi per poi fare perdere le proprie tracce. Danno invece ingente. Le immagini della videosorveglianza sono al vaglio dei carabinieri giunti sul posto per le indagini del caso.