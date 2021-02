Furto con spaccata la scorsa notte nel centro di Rimini. I ladri hanno colpito un negozio di profumeria, la “boutique” dello Studio Olfattivo di Giulio” in via Serpieri. Utilizzata per infrangere la vetrina la copertura di un tombino stradale. Un cittadino, però, ha dato l’allarme e i malviventi sono scappati all’arrivo di una Volante della questura. I ladri hanno portato via così solo i profumi che erano in vetrina, a portata di mano.