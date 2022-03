Rimini. Furto di ricette: l’infermiera esce dai domiciliari

Condividi l'articolo

A mettere in moto gli investigatori dell’Arma la segnalazione presentata dalla direzione medica del presidio ospedaliero lo scorso dicembre dopo aver scoperto un numero spropositato di prescrizioni per la stessa paziente. Ha lasciato gli arresti domiciliari l’infermiera 41enne dell’ospedale Infermi arrestata con l’accusa di aver rubato e falsificato centinaia di ricette ai medici del reparto dove lavorava per procurarsi potenti oppiacei. La paramedica deve rispettare l’obbligo di presentarsi tre giorni alla settimana dalla polizia giudiziaria. Al giudice ha ricostruito la sua dipendenza causata dal Covid “un periodo difficile” segnato da scelte cui era stata chiamata “Non avevamo letti ed ossigeno per i pazienti, mi sono trovata a decidere chi aiutare e chi no in ospedale”.