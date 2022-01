Rimini. Furto e indebito utilizzo di carte di pagamento le accuse contro il noto bassista Marcello Sutera

Condividi l'articolo

Furto e indebito utilizzo di carte di pagamento. Sono i due reati ipotizzati contro il bassista Marcello Sutera. Una causa che vedrà sfilare in aula come testi anche la cantante Annalisa Minetti e l’ex tronista, naufrago dell’Isola dei famosi e gieffino Francesco Monte. 2.644 euro prelevati con un bancomat aziendale nell’estate del 2020; l’hard disk sottratto dal MacBook Pro che aveva in uso: queste le accuse da cui il musicista dovrà difendersi. A trascinarlo in Tribunale la società “Olé Artist”, brand di moda ma anche etichetta discografica di Rimini e che aveva ingaggiato, come consulente esterno per un certo periodo, Marcello Sutera. Secondo l’accusa quando è terminato il rapporto di collaborazione e Sutera ha riconsegnato il Macbook Pro che aveva in uso, l’azienda ha scoperto la sparizione dell’hard disk contenente, oltre ai lavori legati al progetto, tantissime altri contenuti che avrebbero fortemente compromesso l’attività dell’azienda.