Rimini. FURTO IN UN SUPERMERCATO: BOTTE E PUGNI PER LA POLIZIA CHE RIESCE COMUNQUE AD ASSICURARE ALLA GIUSTIZIA I MALVIVENTI

Nel pomeriggio di ieri, nell’area antistante il supermercato COOP di via XXIII Settembre, un trentasettenne di origini marocchine è stato derubato del proprio zainetto all’interno del quale custodiva documenti, effetti personali e la somma di 130 euro.

L’uomo aveva lasciato per qualche istante lo zainetto in terra, nei pressi del deposito carrelli, allontanandosi di pochi metri per salutare una conoscente quando due soggetti, un ragazzo ed una ragazza, se ne sono improvvisamente impossessati fuggendo in bicicletta in direzione centro cittadino.

Il marocchino ha contattato il NUE 112 e la Centrale Operativa della Questura ha immediatamente diramato l’allarme alle volanti che sono prontamente intervenute, intraprendendo ricerche serrate volte al rintraccio dei due malviventi.

La tempestività d’intervento dei poliziotti ha permesso di individuare in pochi minuti gli autori del furto nella vicina Via Tonale recuperando l’intera refurtiva che è stata così riconsegnata al malcapitato.

I due responsabili del furto, una ragazza ed un ragazzo di venti e trent’anni, entrambi pregiudicati per reati analoghi, sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso ed inoltre, per il solo ragazzo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale poiché ha aggredito gli agenti intervenuti colpendoli con calci e pugni per sottrarsi al controllo.