Condividi l'articolo









Il Liceo Scienze Umane “Valgimigli” in via del Pino a Rimini meta dei ladri la notte scorsa. Il personale scolastico infatti all’apertura ha trovato la porta d’ingresso forzata e all’interno scassinati i distributori automatici di alimenti. Rubato anche il tablet che veniva utilizzato per controllare i green pass.

Al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle videosorveglianze della zona ed eventuali testimonianze.