Rimini. Furto nella notte alla scuola media: rubati tutti i computer

Furto nella notte alla scuola media Borgese di via Arnaldo da Brescia. Nonostante il coprifuoco i ladri hanno forzato la porta d’ingresso, si sono diretti nel laboratorio di informatica e hanno portato via tutti i pc. Le impronte col fango lasciate dalle suole delle scarpe dei malviventi, hanno fatto comprendere che essi sapevano bene dove andare dunque è possibile che si tratti di qualcuno collegato alla scuola stessa. Gli alunni ora scriveranno al sindaco Gnassi chiedendo di riavere al più presto i pc e che non succedano più incidenti come quello di alcuni giorni fa quando in un bagno una caldaia è caduta su un lavandino spaccandolo.