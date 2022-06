Rimini. Furto nell’Ipercoop “I Malatesta”: arrestato dalla Polizia

Condividi l'articolo

COMUNICATI STAMPA

Furto nell’Ipercoop “I Malatesta”: arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di martedì 30 maggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 40 anni residente a Rimini, resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare alle ore 15.30, una volante della Questura veniva inviata presso il centro commerciale Ipercoop “I MALATESTA” in quanto un addetto alla sicurezza riferiva di aver bloccato un soggetto.

Giunti sul posto i poliziotti appuravano che l’uomo aveva sottratto svariata merce tra cui magliette e oggetti di elettronica per un valore complessivo di 263,00 euro. L’uomo con la merce occultata in un borsello veniva fermato da un addetto alla sicurezza dopo aver oltrepassato le casse senza pagare.

Inoltre a bordo del veicolo che aveva in uso, gli agenti rinvenivano un grosso coltello a serramanico.

Nella giornata successiva a seguito della direttissima, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.