Rimini. Gambero Rosso riconferma ‘il Cortile in centro’ tra le migliori pizzerie d’Italia

Per Il Cortile in Centro, il locale di via Sigismondo a Rimini, arrivano belle conferme. Il locale, aperto da ottobre 2017 da Thomas Agostini insieme allo chef Ivan Signoretti, è stato riconfermato da ‘Gambero Rosso’ nella sua guida dedicata alle migliori pizzerie d’Italia per la stagione 2020/2021. Il Cortile in Centro ha conquistato nuovamente i 2 spicchi (3 è il massimo) e più punti di valutazione e voti sulla base di tre voci: pizza, servizio e ambiente. E’ l’ unico locale nel comune di Rimini ad aver ottenuto questo riconoscimento.

«Un nuovo grande risultato per la terza volta consecutiva _ dicono Agostini e Signoretti _ Avere i 2 spicchi ed essere considerati nuovamente dal ‘Gambero Rosso’ tra le migliori pizzerie nazionali ci riempie di orgoglio. Impegno e dedizione, una ricerca continua nella qualità dei prodotti e tanta passione ci caratterizzano da sempre”. In cucina, alla guida del team formato da cinque persone, c’è lo chef Ivan Signoretti, pizzaiolo riminese noto nell’ambiente per aver lavorato ai fornelli di Spaccio a San Patrignano, del QBio di Cesena e Forlì ma anche in altri locali in giro per il mondo. Proprio a Signoretti era andato un altro premio dal Gambero Rosso nel 2015 per la “Migliore Pizza dell’anno”. DOPO IL DPCM Il dpcm del 25 ottobre non ha fermato Il Cortile: il locale ha potenziato il servizio di asporto e di consegna a domicilio. L’area di azione per la consegna delle pizze (anche gourmet) ideate da Ivan Signoretti e dal suo staff, va da Rivazzurra a Viserba, fino a Vergiano e Spadarolo. E’ possibile ordinare tutti i giorni dalle 19 alle 22, oppure ritirare direttamente al locale dalle 19 alle 23 (cel. 3275959602). “Il periodo non è facile ma le scelte prese dal Governo ci hanno dato ancora più grinta nel potenziare il servizio delivery – spiegano i due soci – E abbiamo riorganizzato la nostra attività con tutto lo staff (9 persone, ndr). Dalla prossima settimana ci saranno splendide novità”. LE NOVITA’ DEL CORTILE A partire da sabato 7 novembre, tutti i sabati del mese Il Cortile in Centro resterà aperto dalle 12 alle 18, con i servizi di caffetteria, pranzo, aperitivi. Proprio abbinata agli aperitivi, dalle 15.30, ogni sabato ci sarà la famosa pizza alla teglia di Signoretti, gratis per tutti. “Per le domeniche di novembre abbiamo in programma una serie di eventi gastronomici particolari – conclude Agostini _ Ancora è presto per annunciarli. Possiamo anticipare che non mancheranno splendide collaborazioni con altri locali della nostra città”.