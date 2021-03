Salve, Vi scrivo perché stasera ho avuto bisogno dei pompieri mentre mi trovavo in località Borgo San Giuliano a Rimini per lavoro. Volevo ringraziare pubblicamente le persone della zona pescatori e i gentilissimi pompieri, dal centralinista a chi è arrivato in loco per salvare un gatto caduto in un intercapedine. Non mi interessa la pubblicità, omettete pure il mio nome. Volevo solo poter ringraziare tutti, perché c’è stata una rete di aiuto intorno a me. Grazie.

Un lettore