Rimini. GDF: IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI RIMINI

GDF RIMINI: IL COMANDANTE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA VISITA IL COMANDO PROVINCIALE DI RIMINI

Nel pomeriggio di ieri, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna, Generale di Divisione Ivano Maccani, ha fatto visita al Comando Provinciale di Rimini.

Accolto dal Comandante Provinciale – Col. t.ST Alessandro Coscarelli, il Generale ha incontrato una rappresentanza dei militari in forza ai Reparti dipendenti e alcuni soci delle Sezioni dell’A.N.F.I. di Rimini e Riccione elogiandone l’attaccamento all’Istituzione.

Il Comandante Regionale, ha altresì, consegnato personalmente i riconoscimenti d’ordine morale ai militari distintisi nelle più complesse operazioni di servizio. Tra queste, l’operazione denominata “FREE CREDIT” con cui è stata smascherata la maxi frode per 440milioni di euro di falsi crediti, sono state indagate 78 persone e sono state eseguite 35 misure cautelari personali.

Nell’occasione, il Generale Maccani ha invitato i Finanzieri a proseguire nell’importante e meritoria attività svolta a tutela della legalità, esprimendo parole di sincero apprezzamento per l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata.

Proseguendo, ha sottolineato l’importanza che riveste per la collettività e, in particolar modo, per le famiglie in difficoltà, l’azione instancabile della Guardia di Finanza per prevenire e contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario, a salvaguardia dei cittadini e delle imprese oneste e rispettose delle regole.

Nel corso di un briefing operativo, poi, il Comandante Provinciale ha illustrato i diversi aspetti caratterizzanti la realtà socio-economica della provincia, l’assetto e le linee d’azione dei Reparti dipendenti, nonché le operazioni di maggior rilevanza in corso di esecuzione.

Il Comandante Regionale, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha incontrato il Prefetto di Rimini, Dott. Giuseppe Forlenza, il Presidente del Tribunale di Rimini, Dott.ssa Francesca Miconi, il Procuratore Capo, Dott.ssa Elisabetta Melotti, il Questore di Rimini, Dott.ssa Rossana Lavezzaro e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Mario La Mura.